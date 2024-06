ROMA (ITALPRESS) – Un match con il Kings XI, la squadra di Re Carlo, nel castello di Windsor, mercoledì 3 luglio sarà il momento culminante del decimo Light of Faith Tour del team vaticano di cricket. A Londra, tra il 28 giugno e il 5 luglio, sono in programma 4 partite – anche con la Nazionale inglese e la St. Mary’s University – e significativi momenti di spiritualità, solidarietà e cultura. A Windsor con il Royal Household Cricket Club, sempre con obiettivi solidali, il team vaticano ha già giocato nel 2018 davanti alla Regina Elisabetta.

“Siamo sacerdoti e seminaristi che giocano a cricket, non siamo ‘cricketistì professionisti, che sono anche sacerdoti e seminaristi”, dice padre Eamonn O’Higgins, irlandese, direttore della squadra di cricket che, nell’ambito di Athletica Vaticana, sta dando vita a un’esperienza di spiritualità sportiva, guidata dal coach australiano Dane Michael Kirby.

Sono nove i Light of Faith Tour promossi dal team, in uno stile di comunità sacerdotale e di attenzione ai più poveri – con partite giocate nelle periferie, nelle carceri e con ragazzi con disabilità – in Inghilterra, Portogallo, Italia (Calabria), Argentina, Kenya, Malta e Spagna. E molte squadre arrivano a Roma da diverse parti del mondo per giocare con il Vatican XI nel campo delle Capannelle.

Papa Francesco ha più volte personalmente incoraggiato la squadra di cricket, assieme a tutta la comunità sportiva di Athletica Vaticana, indicando la missione di “promuovere la fraternità, l’inclusione e la solidarietà”, di testimoniare “la fede cristiana tra le donne e gli uomini di sport, amatori e professionisti” e di condividere “la vita degli altri sportivi, correndo o pedalando o giocando insieme con loro”.

Obiettivo centrale del team è il dialogo, anche attraverso lo sport, con altre comunità cristiane – sono state giocate partite con il team promosso dell’arcivescovo anglicano di Canterbury – e interreligiose (ebrei, musulmani, induisti, buddisti, sikh). La squadra è composta da sacerdoti e seminaristi di India, Sri Lanka, Pakistan, Inghilterra e Australia, impegnati in attività di studio e pastorali a Roma.

– foto Ufficio Stampa Athletica Vaticana –

(ITALPRESS).

