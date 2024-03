La sfida dell’innovazione per la salute dei reni

La sfida dell’innovazione per la salute dei reni

ROMA (ITALPRESS) - In Italia, la Malattia Renale Cronica coinvolge oltre 2 milioni e mezzo di persone, una condizione silenziosa e progressiva che compromette gradualmente la capacità dei reni di filtrare le scorie metaboliche dal sangue, manifestandosi in varie fasi di gravità. Nel 2023, Bayer ha investito 5.8 miliardi di euro in Ricerca a livello globale. Investimenti che permettono di puntare sullo sviluppo di nuovi farmaci altamente innovativi che possono fare la differenza nella vita dei pazienti e, nel contempo, contribuire a una gestione più sostenibile delle risorse nel campo della salute. f04/mgg/gtr