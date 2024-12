VENEZIA (ITALPRESS) – Solidarietà, partecipazione e comunità. Queste le tre parole che descrivono al meglio l’iniziativa della sezione di Mira dell’Ente nazionale protezione animali, che ha messo a disposizione delle bambine e dei bambini della Città, in occasione delle prossime festività natalizie, il materiale donatole da Pizzardi editore, ovvero 120 “bustoni del cuore” contenenti album da colorare, adesivi, fumetti e altro materiale con il quale giocare e conoscere meglio gli animali.

Alla consegna di questo pomeriggio, nella sede dell’Opera Santa Maria della Carità, che gestisce alcune strutture che accolgono minori, hanno partecipato Roberto Martano, responsabile della sezione Enpa di Mira, l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, il direttore dell’Area Coesione sociale del Comune Danilo Corrà e il dirigente del Settore Servizi alla persona Alberto Cigana, oltre ad alcuni rappresentanti della fondazione Casa dell’ospitalità di Mestre e dell’Emporio solidale di Venezia.

“Una donazione che ci dimostra ancora una volta quanto la nostra sia una comunità solidale – ha commentato l’assessore Venturini – Con Enpa collaboriamo su molti fronti, non ultimo il canile di San Giuliano, e i suoi volontari si sono sempre distinti per umanità e generosità d’animo. Per questo la decisione di regalare i “bustoni” è venuta naturale. A Natale, che si sta avvicinando, siamo tutti più buoni ma questi ragazzi lo sono tutto l’anno. Un grande ringraziamento a loro da parte dell’Amministrazione comunale e da parte di tutti i bambini della nostra città che, tra figurine, colori e giochi, potranno trascorrere delle settimane più spensierate nonostante le difficoltà familiari”.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

