La Salute Vien Mangiando – Perché gli italiani non fanno più figli?

Nel nuovo numero della rubrica “La Salute Vien Mangiando” Rosanna Lambertucci intervista il Presidente della SIN-Società Italiana di Neonatologia, Luigi Orfeo, a proposito delle cause del calo demografico in Italia e di quello che si dovrebbe fare per invertire il trend. abr/mrv/red