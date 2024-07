PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mancheranno alcune grandi, a partire dal Brasile campione in carica che a Tokyo strappò la medaglia d’oro alla Spagna, ma tra fuori quota e giovani promesse lo spettacolo è assicurato. Il 24 luglio alle ore 15.00 scatterà il torneo di calcio valido per le Olimpiadi di Parigi 2024, con Argentina e Spagna che sfideranno rispettivamente Marocco e Uzbekistan. Ma i riflettori saranno tutti puntati sui padroni di casa della Francia che alle ore 21.00, a Marsiglia, sfideranno gli Stati Uniti: le prime convocazioni di Thierry Henry sono state totalmente stravolte, ma ci sarà Alexandre Lacazette come uomo d’esperienza. Assente invece Khephren Thuram, fratello di Marcus e figlio di Lilian appena acquistato dalla Juventus dopo l’avventura al Nizza: dopo la convocazione non è arrivato il via libera da parte della società bianconera. L’ex attaccante dell’Arsenal dovrà fare i conti anche con le assenze di Bradley Barcola e Warren Zaire-Emery, entrambi reduci da una buona stagione al Paris Saint-Germain. Il peso sarà tutto sulle spalle di Arnaud Kalimuendo, attaccante del Rennes: una presenza con l’under 23, con la nazionale under 21 ha collezionato 26 presenze e 8 reti. A guastare la festa potrebbe essere però la Spagna, seconda nella scorsa Olimpiade: convocato il giovane talento del Barcellona Pau Cubarsì, ma il grande assente sarà Lamine Yamal, esploso definitivamente nell’Europeo in Germania. Il neo 17enne campione d’Europa con la nazionale maggiore (premiato come miglior giovane) aveva già deciso di non andare a Parigi per tirare il fiato in vista della nuova stagione. Tante vecchie conoscenze del calcio italiano nei quattro gironi, con Eldor Shomurodov convocato dall’Uzbekistan e Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina, nella rosa dell’Argentina. Il ct Mascherano ha deciso di chiamare anche Julian Alvarez, un’altra freccia al proprio arco per poter tornare sul gradino più alto del podio, come nel 2004 e nel 2008: come fuori quota l’Albiceleste avrà a disposizione Geromino Rulli e Nicolas Otamendi, entrambi campioni del mondo in Qatar. Da segnalare anche l’ex Inter Achraf Hakimi, oggi al Paris Saint-Germain, convocato nel Marocco: insieme al Mali e all’Egitto la nazionale marocchina tenterà l’impresa di raggiungere l’oro come fece il Camerun nel 2000, a Sydney. Gli Stati Uniti si affideranno invece a due giocatori che protagonisti della promozione del Venezia ovvero Gianluca Busio e Tanner Tessmann. Niente da fare per gli azzurri che dopo il bronzo nel 2004 e i quarti di finale nel 2008, non sono riusciti più a strappare il pass per i Giochi.

