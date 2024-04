La Bce lascia invariati i tassi di interesse

ROMA (ITALPRESS) - La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, confermando la precedente valutazioni sull'andamento dell'inflazione. Il tasso sulle principali operazioni di finanziamento resta al 4,50%, quello sulle operazioni marginali al 4,75% mentre quello sui depositi delle banche al 4%. Con questa decisione la Bce evidenzia come i tassi di riferimento si collochino al momento su livelli che forniscono "un contributo sostanziale al processo di disinflazione in atto". L'obiettivo, come noto, resta quello di una inflazione al 2%. Per tale motivo le "decisioni future - viene sottolineato - assicureranno che i tassi restino sufficientemente restrittivi finché necessario". mgg/gsl