Jobs Act, legittima la norma sui licenziamenti collettivi

ROMA (ITALPRESS) - È legittima la disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs act. A stabilirlo è la Corte costituzionale che ha dichiarato «non fondate» le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 23 del 2015. Si tratta del provvedimento che, in attuazione del Jobs Act, ha introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. sat/gsl