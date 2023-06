Jeep, un Avenger per tutte le stagioni

Dopo l’anteprima mondiale di Parigi dello scorso autunno, la Jeep Avenger è stata presentata alla stampa italiana a Milano. Avenger è disponibile sia in motorizzazione termica sia in modalità full elettric. È un Suv adatto per tutti gli stili di vita, i terreni e le condizioni meteo grazie alla modalità “select terrain”. /gtr