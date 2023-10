Jamboree On The Air 2023, radioamatori e scout insieme per un giorno

ROMA (ITALPRESS) - Al Polo Integrato di Sicurezza e Protezione Civile di Formigine, in provincia di Modena, si è svolto il "Jambore On The Air 2023" dove radioamatori e boy-scout hanno fatto radio per un giorno intero stando a contatto con la natura. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha raccontato l'evento. fsc/gtr