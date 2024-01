IUL, un master forma operatori nei servizi per l’impiego

ROMA (ITALPRESS) - Formare operatori nei servizi per l'impiego pubblici e privati. È questo l'obiettivo della seconda edizione del Master per Esperto in servizi e politiche del lavoro, proposto dall'Università Telematica degli Studi IUL in collaborazione con l'Associazione Nazionale Enti di Formazione Professionale e il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane. Le iscrizioni sono aperte fino al 29 febbraio. Il corso torna in un momento di riforma del sistema delle politiche attive del lavoro, attraverso il programma GOL- Garanzia Occupabilità Lavoratori, finanziato dal PNRR. Al centro anche le misure sostitutive del reddito di cittadinanza che le diverse Regioni stanno mettendo a punto per garantire la costruzione di mercati del lavoro più efficienti nella collocazione e ricollocazione lavorativa dei disoccupati. In questo contesto, la formazione degli operatori dei servizi all'impiego è elemento decisivo. Articolato in 6 moduli per le diverse discipline giuridiche, economiche, pedagogiche e sociologiche, il master ha durata annuale e consente il conseguimento di 60 Crediti Formativi Universitari.