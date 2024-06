Italtel, nuova sede a Palermo. Sostenibilità e innovazione al centro

PALERMO (ITALPRESS) - All'insegna della sostenibilità e dell'innovazione. Italtel, multinazionale italiana dell’Information & Communication Technology con 102 anni di storia, ha inaugurato la nuova sede a Palermo, in via Marchese di Villabianca: gli uffici sono stati progettati secondo criteri di sostenibilità e con spazi funzionali per il lavoro in team dei circa 200 tecnici e ingegneri, impegnati nei laboratori di ricerca e sviluppo di prodotti software e servizi di progettazione. col/xd8/fsc/gtr