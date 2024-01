Iren, Dal Fabbro “Sostenibilità sempre più al centro”

TORINO (ITALPRESS) - "In questo ultimo anno ottenuto due o tre grandi risultati per Iren: un aspetto importante è che abbiamo recentemente lanciato un bond da mezzo miliardo di valore. Abbiamo avuto, ed è un risultato storico, dieci volte la richiesta. È un bond verde: i soldi che noi raccogliamo sono dedicati a progetti sostenibili. Proprio per rimarcare quanto è importante per noi, e chi investe in noi, l'ambiente quant'è importante anche avere un impatto sociale sostenibile". Così Luca Dal Fabbro, presidente Iren, in merito ai risultati del gruppo nel 2023. xb2/sat/gtr