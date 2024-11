VENEZIA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Venezia ha intitolato il nuovo parco di via Oriago a Chirignago alla memoria di Giulia Cecchettin, giovane di Vigonovo vittima di femminicidio l’11 novembre 2023, a soli 22 anni. La cerimonia, svoltasi oggi, ha visto la partecipazione del sindaco Luigi Brugnaro, del sindaco di Vigonovo Luca Martello, dello zio materno di Giulia, Andrea Camerotto, e di numerose autorità civili e militari. Presenti anche quattro classi dell’Istituto comprensivo Colombo e una rappresentanza dei sindaci della Città metropolitana.

“Dedicarle un parco è un modo concreto per ricordarla ogni giorno e per promuovere i valori della vita e dell’impegno sociale. Questo luogo sarà simbolo di riflessione e ispirazione per le generazioni future. Ribadiamo il nostro no alla violenza di genere”. Andrea Camerotto, zio di Giulia, ha espresso gratitudine a nome della famiglia: “Giulia amava la natura e i parchi. Questo tributo rappresenta un monito per tutti noi a coltivare il rispetto e i valori autentici, affinché la sua scomparsa non sia vana” ha dichiarato il sindaco Brugnaro.

Il parco, che si estende su oltre 16.000 metri quadrati, è stato progettato come spazio di aggregazione e socializzazione. Comprende aree giochi per bambini e adolescenti, percorsi ciclopedonali, una zona fitness, due aree per cani e spazi verdi arricchiti da oltre 60 nuove essenze arboree e 24 specie arbustive. Durante la cerimonia, è stato creato un fiocco rosso con 22 vasi di fiori, simbolo dell’età di Giulia al momento della sua scomparsa.

“La violenza di genere è una questione sociale che riguarda tutti noi, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio – continua – Questo parco è un segno di rigenerazione e speranza per i giovani” ha sottolineato Martina Semenzato.

L’iniziativa rappresenta un impegno concreto dell’amministrazione comunale di Venezia per sensibilizzare la cittadinanza sulla parità di genere e per onorare la memoria di tutte le vittime di femminicidio.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]