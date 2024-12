Intesa Sanpaolo presenta a Torino la nuova società editrice Allemandi

TORINO (ITALPRESS) - Un passo importante per il mondo dell’editoria culturale italiana. Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo hanno acquisito il 100% della Società Editrice Allemandi. Nel nuovo Consiglio di Amministrazione, Michele Coppola ricopre la carica di Presidente, mentre Luigi Cerutti Amministratore Delegato. Lo storico marchio torinese, noto per la sua produzione editoriale dedicata ad arte, architettura, design e antiquariato, entra così in una nuova fase che promette di rafforzarne il ruolo come leader nel panorama internazionale dell’informazione culturale. xb4/mgg/gtr