Intesa Sanpaolo e start up, al via la seconda edizione di Up2Stars

Parte la seconda edizione di Up2Stars, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione e la crescita delle startup innovative in Italia, ideato in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center. xh7/sat/gsl