Intesa Sanpaolo, Bonassi “Promuoviamo inclusione e coesione sociale”

BRESCIA (ITALPRESS) - "Il nostro è un team in cui ci sono diverse anime, ma tutte tra di loro complementari e ciascuna di esse fondamentali". A dirlo Paolo Bonassi, Executive Director Strategic Initiatives and Social Impact di Intesa Sanpaolo, in occasione dell'inaugurazione a Brescia di una sede dedicata esclusivamente al sociale. col/fsc/gtr