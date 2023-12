Ingente sequestro di hashish e cocaina a Palermo, tre arresti

PALERMO (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza di Palermo, ha arrestato 3 persone e sequestrato quasi 30 Kg di hashish, suddivisa in panetti, e 1,1 Kg di cocaina, per un valore al “dettaglio” di circa 400mila euro. In particolare, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego, hanno notato a distanza una persona aprire con molta circospezione la saracinesca di un box in zona Villaggio Santa Rosalia per consentire l’ingresso di un’autovettura. I militari, dopo aver rilevato che una seconda auto sopraggiungeva sul luogo, decidevano di avvicinarsi al box e avvertendo da subito un forte odore di sostanza stupefacente prontamente intervenivano. All’interno venivano sorpresi tre persone intente ad armeggiare con fare furtivo all’interno dell’auto. Con l’ausilio del cane pastore tedesco “Nico” dell’unità cinofila intervenuta, si procedeva alla perquisizione delle auto e al ritrovamento dello stupefacente. pc/gsl