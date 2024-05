Infertilità per il 15% delle coppie

ROMA (ITALPRESS) - La Società Italiana di Urologia, con appena 379 mila bambini venuti al mondo nel 2023, lancia l’allarme sulla denatalità, ponendo l’accento sulla fertilità maschile e sulla sempre maggiore spinta alla posticipazione nella procreazione. In particolare, dai dati delle più recenti linee guida europee emerge che circa il 15% delle coppie non ottiene una gravidanza entro un anno e cerca cure mediche per l’infertilità. col/sat/gtr