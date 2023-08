Incendio all’Isola d’Elba, le immagini

LIVORNO (ITALPRESS) - Un incendio è scoppiato nei boschi in località San Felo, nel comune di Rio nell'Elba, in provincia di Livorno. I vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e bonifica con le squadre a terra. In azione due Canadair. col4/gsl