Incendi nel Palermitano, 21 interventi dei Vigili del fuoco

PALERMO (ITALPRESS) - I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito dalla notte scorsa a stamane 21 interventi per incendi di vegetazione. Particolarmente impegnativi sono sono stati i territori di Termini Imerese, Collesano, Cefalù dove è stato necessario per alcuni interventi il concorso di diverse squadre e mezzi di supporto. Non si registrano danni a edifici o persone. Attualmente sono in corso 8 interventi per incendi vegetazione, tutti gestiti con risorse del Comando. Di particolare rilievo è un incendio nella zona di Pezzingoli, in territorio di Monreale, dove sono state evacuate una decina di persone con problemi vari di deambulazione. vbo/gtr