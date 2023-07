Incendi a Palermo, l’elicottero dei carabinieri sorvola aree colpite

PALERMO (ITALPRESS) - Sicilia devastata dalle fiamme, messa in ginocchio dagli incendi che hanno mandato in fumo ettari di macchia mediterranea. Le situazioni più critiche nelle provincie di Palermo, Trapani, Catania e Messina. Le immagini di Palermo in fiamme riprese dall’elicottero dei carabinieri. vbo/gtr