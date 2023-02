In Europa stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035

Dal 2035 le auto alimentate a benzina e diesel non verranno più vendute in Europa. Dal Parlamento Europeo è arrivato infatti il via libera definitivo ai nuovi obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni di CO2 di autovetture e veicoli commerciali leggeri di nuova produzione. sat/gsl