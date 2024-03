In crescita le polizze Rc auto

ROMA (ITALPRESS) - Il costo medio di una polizza Rc auto è salito in Italia del 10,5% negli ultimi due anni. Un trend al rialzo che si riscontra sia in Europa, sia nel resto del mondo, con le tariffe assicurative aumentate sensibilmente in tutti i continenti. I dati arrivano da Ferdercarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha messo a confronto i prezzi dell’Rc auto nelle singole province italiane e all’estero. /gtr