“Tra poco le due Zes siciliane compiranno un

anno dall’istituzione e ancora non c’e’ traccia dei commissari. E’

necessario accelerare per offrire alle imprese uno strumento

atteso e importantissimo per la ripresa”. Lo ha detto la

parlamentare europea della Lega Francesca Donato.

“Il Governo Conte – ha aggiunto l’esponente del Carroccio – aveva

scelto di puntare sui commissari per la governance delle zone

economiche speciali, commissari che purtroppo l’ex ministro

Provenzano non ha mai nominato. I commissari hanno un ruolo

fondamentale per l’attuazione delle agevolazioni fiscali e le

semplificazioni amministrative delle Zes, per questo e’

indispensabile che il Governo nazionali li indichi nel piu’ breve

tempo possibile. Mi auguro che gia’ oggi il ministro del Sud

Carfagna che si trova in Sicilia possa dare qualche buona notizia”.