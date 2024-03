Imprese, 447 mila assunzioni previste a marzo

ROMA (ITALPRESS) - Sono oltre 447 mila i contratti programmati dalle imprese nel mese di marzo e sono circa 1,4 milioni quelli previsti per il trimestre marzo-maggio, con un incremento rispetto allo scorso anno del 7,1%. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. In crescita le previsioni di entrata nei settori dei servizi, grazie in particolare agli andamenti attesi da turismo e commercio. fsc/gsl