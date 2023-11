Imballaggi, Tajani “Una grande vittoria il voto del Parlamento Ue”

ROMA (ITALPRESS) - "Credo che oggi ci sia stata una grande vittoria al Parlamento europeo da parte di chi crede in un'industria moderna, in un'agricoltura competitiva, perché il testo normativo è stato profondamente emendato nella direzione di garantire alle imprese la possibilità di raggiungere gli obiettivi di una sostenibile scelta nel settore del packaging in maniera più pragmatica e non ideologica". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Business Forum di Berlino. sat/gsl (Fonte video: Farnesina)