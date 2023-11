Il turismo delle radici volano per l’agroalimentare

ROMA (ITALPRESS) - Il 71% degli italiani emigrati che tornano come turisti per riscoprire le proprie radici sono fortemente legati alla terra dei propri avi. È quanto emerge da una ricerca realizzata dal CREA in collaborazione con l'Università della Calabria. /gtr