Il Sense of Italy e la competitività europea al Forum Confcommercio

ROMA (ITALPRESS) - Andare oltre il concetto di Made in Italy e ampliarlo al Sense of Italy, che vale nel complesso 123 miliardi di euro, considerando il saldo tra esportazioni e importazioni. Se n’è parlato nel corso della seconda giornata del Forum Internazionale di Confcommercio, organizzato a Roma in collaborazione con Ambrosetti. Il direttore dell’Ufficio Studi dell’associazione di categoria, Mariano Bella. La capacità dell’Europa di competere in uno scenario globale sempre più complesso è stato uno degli altri temi chiave del Forum. f04/sat/gtr