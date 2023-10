Il Pallone Racconta – A Wembley il primo ko per Spalletti

ROMA (ITALPRESS) - Per la rubrica "Il Pallone Racconta", l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, torna sulla sconfitta degli azzurri in casa dell'Inghilterra. I "tre leoni" staccano il pass per Euro2024, l'Italia è ancora in corsa e si giocherà tutto nelle ultime due gare con Macedonia e Ucraina. fz/ari/gtr