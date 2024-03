MILANO (ITALPRESS) – Il Milan si recherà in Australia alla fine di maggio per giocare una partita amichevole contro la Roma a Perth, nello stato della Western Australia. In programma per venerdì 31 maggio, la partita si svolgerà presso l’Optus Stadium, un impianto multiuso all’avanguardia in grado di ospitare fino a 65.000 spettatori. L’amichevole sarà il primo incontro tra due squadre di Serie A in terra australiana, ed è rafforzata dal sostegno del Governo dello stato del Western Australia. “L’opportunità di tornare in Australia è estremamente emozionante per noi – commenta Giorgio Furlani, Ceo dei rossoneri – Siamo orgogliosi di essere stati scelti assieme alla Roma e grati al Governo del Western Australia per l’invito. La nostra presenza nel paese testimonia l’impegno verso la nostra fanbase internazionale e la volontà di rimanere più vicini ai nostri sostenitori in tutto il mondo, promuovendo un legame profondo e un senso di appartenenza all’interno della famiglia rossonera”. Questa visita segna il ritorno del Milan in Australia dopo circa 30 anni, con l’ultima visita risalente al 1993, quando i rossoneri giocarono due partite amichevoli contro la nazionale australiana a Sydney e Melbourne, guidati dal capitano di allora Franco Baresi. La Roma volerà in Australia invece per la terza volta nella sua storia. La prima fu nel 1966, con una permanenza di oltre un mese durante la quale furono organizzate ben otto amichevoli, di cui una proprio a Perth. La seconda invece nel 2015, quando i giallorossi disputarono due test match a Melbourne contro Real Madrid e Manchester City. “Siamo consapevoli di godere di un seguito enorme in Oceania e non vediamo l’ora di poter dare ai tifosi australiani l’opportunità di vedere da vicino i nostri campioni – le parole di Lina Souloukou, CEO e general manager dei giallorossi – Questa amichevole conferma la posizione di rilievo che il nostro club occupa stabilmente nel panorama calcistico europeo e mondiale ed il forte interesse che riesce ad attirare a tutte le latitudini”.

