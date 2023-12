Idrogeno, Ercoli “Da Snam approccio pragmatico e di sistema”

MODENA (ITALPRESS) - "La realizzazione di progetti di decarbonizzazione necessita di pragmatismo e sinergie fra gli operatori del comparto energetico, fondamentale per intercettare i bisogni reali del tessuto industriale e civile del territorio. Queste sono proprio le caratteristiche dell'Hydrogen Valley di Modena, a cui lavoriamo con Hera nell'ambito del progetto IdrogeMO". Lo afferma Piero Ercoli, Executive Director Decarboziation Unit di Snam, in occasione della firma a Modena del protocollo d'intesa per la creazione di un polo di produzione dell'idrogeno realizzato da Gruppo Hera e Snam, con l'obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione dell'Emilia-Romagna. col/sat/gsl