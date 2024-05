BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I Boston Celtics hanno dominato gara 2 e si sono portati avanti per 2-0 nella serie contro gli Indiana Pacers. Al TD Garden, nella notte italiana, i biancoverdi si sono imposti per 126-110 nel match due della prima semifinale dei playoff del campionato Nba. A trascinare i Celtics, fra le mura amiche, è stato Jaylen Brown, che ha messo a referto ben 40 punti, pareggiando il proprio career high ai playoff. Sugli scudi, con lui, anche Jayson Tatum e Derrick White, che si sono spinti entrambi fino a quota 23.

Nei Pacers, invece, a poco sono valsi i 28 punti di Pascal Siakam da 28 punti; mentre preoccupano le condizioni fisiche di Tyrese Haliburton, costretto a lasciare il campo nel terzo quarto per infortunio.

Il terzo atto di questa sfida andrà in scena nella notte italiana fra domani e domenica.

Questa notte, invece, si giocherà gara 2 dell’altra semifinale dei playoff, ovvero Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: i texani sono avanti per 1-0.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]