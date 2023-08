Hi-Tech & Innovazione Magazine – 22/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Streaming, qualcosa si è inceppato - L'intelligenza artificiale un'occasione anche per l'arte - Aumenta l’uso dei canali digitali per le operazioni bancarie - Aziende biotech, 13 miliardi di fatturato nel 2022 fsc/gsl