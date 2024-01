Hi-Tech & Innovazione Magazine – 16/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: -⁠ ⁠Dalla salute all'intelligenza artificiale, le novità del CES 2024 -⁠ ⁠Ecco come la pandemia ha trasformato il lavoro nei call center -⁠ Il 90% degli under 35 ha almeno una carta di pagamento fsc/abr/gtr