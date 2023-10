Gumina (Tic) “A Washington per programmare roadmap prossimi 12 mesi”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Il Tic, Transatlantic Investment Committee, si è riunito nuovamente dopo 12 mesi a Washington per fare stato degli avanzamenti di quest'anno e per programmare la roadmap per i prossimi 12 mesi". Lo ha detto all'Italpress Andrea Gumina, Co-Founder and Chair Transatlantic Investment Committee che ha partecipato a Washington, presso l'Ambasciata italiana, alla riunione annuale del Transatlantic Investment Committee (Tic). eb/gb/mgg/gsl