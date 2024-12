Gualtieri “Restituiamo Piazza Farnese alla gioia di romani e turisti”

ROMA (ITALPRESS) - "Il lavoro sulla facciata di palazzo Farnese è davvero straordinario, una meraviglia che restituisce questo capolavoro dell'architettura alla gioia dei romani e di tutto il mondo". Lo ha detto il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, a margine dell'inaugurazione della facciata di Palazzo Farnese e delle fontane di Piazza Farnese restaurate. "Siamo contenti come Roma Capitale di avere completato questo intervento con il restauro delle due fontane della piazza" ha aggiunto "proseguiamo piano piano con la chiusura dei cantieri di restauro delle fontane. Ora tutta la piazza risplende come non si era mai vista da tantissimi decenni". xc3/vbo/gtr