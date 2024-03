Gravina “Porteremo nel cuore l’entusiasmo degli italo-americani”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "La passione degli italo-americani, che qui possiamo toccare con mano, è un ulteriore arricchimento per noi e per gli azzurri, il vostro entusiamo lo porteremo nel nostro cuore e nella nostra mente". Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, durante l'incontro a New York con la comunità degli italo-americani. xo9/ari/red (Video di Stefano Vaccara)