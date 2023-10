Goggia “Obiettivo Coppa superG, fatto step avanti”

MILANO (ITALPRESS) - "Vivo sempre per la prossima gara, e per essere un'ottima velocista devo vincere sia in supergigante che in discesa", ha sottolineato al Media Day Fisi di Milano la fuoriclasse azzurra dello sci alpino Sofia Goggia.