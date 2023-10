Gli Stati Uniti accusano Meta “A rischio la salute degli adolescenti”

ROMA (ITALPRESS) - Negli Stati Uniti decine di Stati hanno fatto causa a Meta per i presunti danni che provoca alla salute mentale degli adolescenti. In particolare, accusano Instagram di creare una vera e propria dipendenza. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo servizio. fsc/gtr