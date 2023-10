Gli adulti sottovalutano il dolore dei bambini, importante ascoltarlo

ROMA (ITALPRESS) - Il dolore non ha età. Eppure, 8 italiani su 10 ignorano che i bambini possano provare la stessa sofferenza dei grandi e più di 1 su 4 pensa addirittura che sia un'esclusiva degli adulti. E' quanto emerge da un'indagine demoscopica condotta da AstraRicerche per Zambon Italia. Gli esperti sottolineano l'importanza di non minimizzare il malessere dei più piccoli e di gestirlo consapevolmente con le soluzioni più adatte all'età. Stanchezza e poco sonno, troppo tempo davanti a tv e schermi, infortuni durante l'attività fisica sono considerate le principali cause del dolore dei bambini. xa5/mgg/gsl