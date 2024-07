PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sfuma il sogno della terza medaglia olimpica consecutiva per Odette Giuffrida che, dopo l’argento di Rio 2016 e il bronzo di Tokyo di tre anni fa, chiude al quarto posto nei Giochi di Parigi 2024. La judoka italiana, campionessa del mondo in carica, vede sfumare il bronzo esattamente così com’era sfumata la finalissima. Dopo un golden score di oltre quattro minuti, arriva la terza sanzione (shido) che comporta la sconfitta a tavolino. Una decisione che scontenta il pubblico che, com’era successo in semifinale, rumoreggia copiosamente. Il verdetto però è inappellabile: Giuffrida è quarta, il bronzo è della brasiliana Larissa Pimenta.

