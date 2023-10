Giovani e social, nasce l’Osservatorio Generation Ship

MILANO (ITALPRESS) - Offrire un punto di vista originale su lavoro, famiglia, socialità e benessere e approfondire queste tematiche attraverso l’analisi degli orientamenti della Gen Z e dell’impatto della tecnologia su alcune sfere della vita pubblica e privata. E' l'"Osservatorio Generation Ship", realizzato da Changes Unipol ed elaborato da Kkienn, presentato all’Università IULM in occasione della Milano Digital Week. Dall'Osservatorio è emerso che per le nuove generazioni i social rappresentano il canale ideale per dar vita a nuovi rapporti di coppia: il 38% dei giovani della Gen Z ha avviato una relazione sentimentale o sessuale con una persona che ha conosciuto online. f01/fsc/gsl