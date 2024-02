Ghiringhelli “Emirates punta sull’Italia, nuove rotte e più servizi”

MILANO (ITALPRESS) - La pandemia "è stata una situazione che ha creato diversi problemi a tutte le compagnie aeree, perché è stata la prima volta nella quale sono stati spenti completamente i motori - cosa che non è mai successa nel mondo del trasporto aereo - ma ora quasi tutti i vettori si sono rimessi in moto nel migliore dei modi e si sta lavorando per arrivare ai livelli pre-covid. Stiamo investendo in aeromobili, in nuove rotte e per dare una serie di servizi aggiuntivi a tutti i nostri clienti, ripensando la logica del trasporto aereo del futuro". Lo ha detto Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates Airlines in Italia, intervistato da Claudio Brachino per "Italpress Economy". sat/fsc/gsl