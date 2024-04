Generali, Fancel “Sostenibilità è tra nostri pilastri”

ROMA (ITALPRESS) - La sostenibilità "è uno dei pilastri del piano strategico del Gruppo Generali che riguarda tantissime iniziative che vogliamo portare avanti non solo nelle nostre tenute, ma anche nelle nostre attività caratteristiche. Pensiamo che sia necessario investire in questa direzione per dare l'esempio e lasciare un pianeta migliore alle future generazioni". Lo ha detto Giancarlo Fancel, Country Manager & CEO di Generali Italia e Presidente del Gruppo Leone Alato, a margine della presentazione del progetto Generali Act4green per l'Oasi Gregorina.