Gemelli Giglio Medical Partnership, Razza: “Colmato vuoto in Sicilia”

"Abbiamo colmato un vuoto di fabbisogni, in un'area particolarmente importante del territorio della Sicilia". Così l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in merito alla Medical Partnership tra il Policlinico Gemelli e la Fondazione Giglio, una collaborazione tra le due eccellenze sul fronte della sanità che sta portando miglioramenti in Sicilia. vbo/com