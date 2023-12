Gas, l’Unione Europea proroga di un anno il price cap

ROMA (ITALPRESS) - C'è l'accordo politico in Europa per la proroga di un anno del tetto al prezzo del gas. L'intesa è stata raggiunta dai ministri dell'Energia dei 27 Stati membri. Nel dettaglio il regolamento prevede un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili dei prezzi e scambi transfrontalieri. Si tratta di misure di emergenza temporanee progettate per ridurre gli elevati prezzi dell’energia e migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, che vengono prorogate fino al 31 dicembre 2024. sat/gsl