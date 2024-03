Galvagno “Impegnati nel contrasto al fenomeno della droga”

PALERMO (ITALPRESS) - “Insieme al presidente Cracolici abbiamo fortemente voluto la presenza degli studenti ad ascoltare un anno di attività della Commissione antimafia: vogliamo avviare un percorso di educazione culturale, perché non si possono cambiare determinate persone a una certa età ma è meglio farlo nella formazione scolastica”. Lo sottolinea il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno a margine della relazione in Aula sull’attività della Commissione regionale antimafia nel 2023. “Il problema delle droghe è centrale, già nell’ultima finanziaria abbiamo messo oltre un milione di euro per il contrasto a questo fenomeno così dilagante; spero di portare avanti anche il disegno di legge che mi è stato sottoposto qualche mese fa dal presidente del Tribunale dei minori di Catania”, prosegue Galvagno. xd8/vbo/gtr