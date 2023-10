Gala Niaf, Biden a sorpresa alla celebrazione degli italo-americani

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Fuoriprogramma presidenziale al gala per il 48esimo anniversario della NIAF, la National Italian-American Foundation. A sorpresa è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, accompagnato dalla first lady Jill. Il presidente della Niaf Robert Allegrini ha sottolineato come la presenza del presidente Biden e della First Lady Jill evidenzi “ l'importante contributo degli italoamericani al tessuto dell'America". L’ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia, accolta da Biden con un abbraccio caloroso, ha ricordato come Italia e Stati Uniti siano sempre più uniti da valori comuni come libertà e diritti. Durante la serata spazio anche ai territori, con l’Emilia Romagna presieduta da Stefano Bonaccini proclamata Regione d’Onore per il 2023, testimone che nel 2024 verrà raccolto dal Friuli Venezia Giulia di Massimiliano Fedriga. Inoltre il gala ha celebrato italiani e italoamericani famosi in tutti i settori. Tra i premiati Gerry Cardinale, socio amministratore di RedBird Capital Partners e patron del Milan, e Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1. eb/sat/gtr