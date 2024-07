ROMA (ITALPRESS) – Data storica per il football americano d’Italia. Con ratifica da parte del Consiglio Nazionale del Coni, riunitosi a Roma, la Fidaf è passata da Disciplina Sportiva Associata a Federazione Sportiva Nazionale. Un traguardo a lungo inseguito e reso possibile grazie agli sforzi compiuti negli ultimi 22 anni dalla stessa Federazione e da tutto il movimento del football americano d’Italia, con la “spinta” decisiva ottenuta grazie al pieno riconoscimento della Federazione Internazionale (IFAF) da parte del CIO e al successivo inserimento del flag football tra le discipline olimpiche di Los Angeles2028. “Oggi si realizza un sogno. Missione compiuta”, ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente della Fidaf. “Alle 15.15 dell’11 luglio 2024 la Federazione Italiana di American Football è stata riconosciuta come FSN a decorrere dal 1° gennaio 2025. Subito dopo la proclamazione nel Salone d’Onore del Coni a Roma, si è riunito il Consiglio Federale, per confermare l’apprezzamento per un cammino iniziato nel 2002”, ha aggiunto Orlando.

“Il tutto costituisce un punto di partenza per un futuro che dovrà passare attraverso le Olimpiadi di Los Angeles2028. In questo momento abbiamo sentito il dovere di esprimere gratitudine per l’attenzione al presidente del CONI, Giovanni Malagò, e ai suoi predecessori, così come ai dirigenti del Coni che si sono succeduti negli anni. Ma i veri protagonisti di questa bellissima missione sono i giocatori, i tecnici, i dirigenti, gli arbitri, gli statistici, gli organi collegiali di governo e di giustizia sportiva e il pubblico. Tutti insieme abbiamo dato vita a un’esperienza di straordinaria responsabilità e generosità. Avanti tutta verso Los Angeles2028”, ha concluso il numero uno della neonata federazione sportiva.

– foto ufficio stampa Fidaf –

