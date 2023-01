Fontana “Il Pd abbia il coraggio di dire che non vuole l’autonomia”

Fontana “Il Pd abbia il coraggio di dire che non vuole l’autonomia”

"Questa è l’ennesima dimostrazione del Giano bifronte che esiste nel Pd perché per anni hanno detto che sono a favore dell’autonomia. Poi stringi stringi sostanzialmente il Partito Democratico non la vuole e non ha neanche il coraggio di dirlo”. Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana. xa1/tvi